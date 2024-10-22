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Ньюкасл продовжив контракт з вінгером збірної Англії

Олександр Булава — 22 жовтня, 19:36
Ньюкасл продовжив контракт з вінгером збірної Англії
ФК Ньюкасл

Ньюкасл підписав довготривалий контракт з вінгером збірної Англії Ентоні Гордоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі нової угоди та її умови не розголошуються. Попередній контракт 23-річного півзахисника був розрахований до 30 червня 2026 року.

Гордон став гравцем Ньюкасла у 2023 році, коли перейшов з Евертона за понад 45 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи у 8 матчах.

Напередодні Ентоні привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV. Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак в автівках.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед Ентоні Гордон

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