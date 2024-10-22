Ньюкасл продовжив контракт з вінгером збірної Англії

Ньюкасл підписав довготривалий контракт з вінгером збірної Англії Ентоні Гордоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі нової угоди та її умови не розголошуються. Попередній контракт 23-річного півзахисника був розрахований до 30 червня 2026 року.

Гордон став гравцем Ньюкасла у 2023 році, коли перейшов з Евертона за понад 45 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи у 8 матчах.

✍️ We are delighted to announce that Anthony Gordon has signed a new long-term contract at St. James' Park!



Congratulations, @anthonygordon! 💫 pic.twitter.com/qSH8DcVwF8 — Newcastle United FC (@NUFC) October 22, 2024

Напередодні Ентоні привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV. Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак в автівках.