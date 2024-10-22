Ньюкасл продовжив контракт з вінгером збірної Англії
ФК Ньюкасл
Ньюкасл підписав довготривалий контракт з вінгером збірної Англії Ентоні Гордоном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі нової угоди та її умови не розголошуються. Попередній контракт 23-річного півзахисника був розрахований до 30 червня 2026 року.
Гордон став гравцем Ньюкасла у 2023 році, коли перейшов з Евертона за понад 45 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи у 8 матчах.
Напередодні Ентоні привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV. Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак в автівках.