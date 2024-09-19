Гравець збірної Англії шокував соцмережі незвичним броньованим автомобілем

Гравець Ньюкасла Ентоні Гордон привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV.

Це перший подібний автомобіль у Великобританії, і він вражає своїми характеристиками: 1 000 кінських сил дозволяють йому розганятися до 100 км/год лише за три секунди.

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Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак у автівках.

The Sun

The Sun

Зазначимо, що цього сезону АПЛ на рахунку 23-річного англійця один гол у чотирьох матчах.

Контракт гравця з Ньюкаслом розрахований до літа 2026 року.