Ньюкасл планує збудувати новий стадіон
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Ньюкасл планує збудувати новий стадіон на заміну "Сент-Джеймс Парку".
Про це повідомляє журналіст Daily Mail Крейг Хоуп.
Проєкт нової арени було представлено під час засідання ради директорів та саудівських власників "сорок". Ясір аль-Румаян підтримав плани керівників і готовий фінансувати будівництво.
Очікується, що стадіон буде зведено поряд із "Сент-Джеймс Парком", а міська влада Ньюкасла найближчим часом схвалить проєкт.
Новий стадіон команди вміщатиме 65 тисяч вболівальників, натомість теперішня арена розрахована на 52,3 тисячі.
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