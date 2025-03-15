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Ньюкасл планує збудувати новий стадіон

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 08:51
Ньюкасл планує збудувати новий стадіон
Getty Images

Ньюкасл планує збудувати новий стадіон на заміну "Сент-Джеймс Парку".

Про це повідомляє журналіст Daily Mail Крейг Хоуп.

Проєкт нової арени було представлено під час засідання ради директорів та саудівських власників "сорок". Ясір аль-Румаян підтримав плани керівників і готовий фінансувати будівництво.

Очікується, що стадіон буде зведено поряд із "Сент-Джеймс Парком", а міська влада Ньюкасла найближчим часом схвалить проєкт.

Новий стадіон команди вміщатиме 65 тисяч вболівальників, натомість теперішня арена розрахована на 52,3 тисячі.

Раніше боси Манчестер Юнайтед визначились з долею легендарного "Олд Траффорд".

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