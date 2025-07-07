Ньюкасл за 55 млн фунтів підпише вінгера Ноттінгема

Колишній гравець Манчестер Юнайтед, а нині півзахисник Ноттінгема Ентоні Еланга завершує перехід у Ньюкасл.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовилися про трансфер 23-річного шведа за 55 мільйонів фунтів. Про угоду буде оголошено найближчим часом.

Із самим гравцем "сороки" узгодили довгостроковий контракт.

🚨💣 EXCLUSIVE: Anthony Elanga to Newcastle, here we go! Deal in place club to club with Nottingham Forest for £55m.



Agreement also in place with player’s camp on long term deal. 🤍🖤



Excellent addition for #NUFC. pic.twitter.com/3Y6J90hFbe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025

Ентоні Еланга приєднався до Ноттінгема з Манчестер Юнайтед улітку 2023 року за 16 млн євро.

Швед провів 43 матчі в усіх турнірах за "лісників" у сезоні-2024/2025. У цих поєдинках Еланга відзначився 6 голами та 12 асистами.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відмовився від трансферу Іллі Забарного. Клуб перемкнув увагу на центрального захисника Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні.