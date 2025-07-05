Клуб АПЛ відмовився від ідеї придбати Забарного на користь центрбека збірної Італії

Ньюкасл перемкнув свою увагу з Іллі Забарного на центрального захисника Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє The Times.

"Сороки" спробували скласти конкуренцію ПСЖ у переговорах з Борнмутом за українського центрбека, але зазнали невдачі.

Через це команда Едді Гау зробила 21-річного італійцем своєю головною трансферною ціллю в лінії оборони. Згідно з джерелом, англійці сподіваються домовитися з бергамасками щодо переходу Скальвіні за 30 мільйонів фунтів.

Джорджо Скальвіні доєднався до першої команди Аталанти у 2021 році. У минулому сезоні футболіст взяв участь тільки у восьми матчах. Першу частину кампанії він пропустив через розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Проте більшу частину року Скальвіні провів у лазареті через травму плеча.

Нагадаємо, що Ілля Забарний опинився у десятці найдорожчий центральних захисників світу. У цьому рейтингу для Джорджо Скальвіні місця не знайшлося.

Раніше стало відомо, що Ньюкасл наближається до оформлення трансферу колишнього вінгера Манчестер Юнайтед.