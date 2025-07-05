Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Клуб АПЛ відмовився від ідеї придбати Забарного на користь центрбека збірної Італії

Олексій Погорелов — 5 липня 2025, 12:25
Джорджо Скальвіні
Джорджо Скальвіні
IMAGO

Ньюкасл перемкнув свою увагу з Іллі Забарного на центрального захисника Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє The Times.

"Сороки" спробували скласти конкуренцію ПСЖ у переговорах з Борнмутом за українського центрбека, але зазнали невдачі.

Через це команда Едді Гау зробила 21-річного італійцем своєю головною трансферною ціллю в лінії оборони. Згідно з джерелом, англійці сподіваються домовитися з бергамасками щодо переходу Скальвіні за 30 мільйонів фунтів.

Джорджо Скальвіні доєднався до першої команди Аталанти у 2021 році. У минулому сезоні футболіст взяв участь тільки у восьми матчах. Першу частину кампанії він пропустив через розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Проте більшу частину року Скальвіні провів у лазареті через травму плеча.

Нагадаємо, що Ілля Забарний опинився у десятці найдорожчий центральних захисників світу. У цьому рейтингу для Джорджо Скальвіні місця не знайшлося.

Раніше стало відомо, що Ньюкасл наближається до оформлення трансферу колишнього вінгера Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Аталанта Борнмут Ілля Забарний Збірна Італії Італія Ньюкасл Юнайтед Чемпіонат Італії, Серія А Збірна Італії з футболу Джорджо Скальвіні

Борнмут

Було дві пропозиції від ПСЖ: французький журналіст розкрив деталі саги з трансфером Забарного
Забарний опинився у десятці найдорожчих центрбеків світу
Евертон і Борнмут цікавляться хавбеком, якому заборонять грати в Серії А
Чемпіон АПЛ також цікавився Забарним: подробиці від журналіста
Заміна Забарному? Борнмут цікавиться захисником Лаціо

Останні новини