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Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 12:06
Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником
Ден Берн
Ньюкасл Юнайтед

Ньюкасл оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником Деном Берном.

Про це стало відомо з пресрелізу "сорок".

Нова угода розрахована до літа 2027 року, тоді як чинна спливала у 2026-му. 

33-річний англієць виступає за Ньюкасл з 2022 року, перейшовши з Брайтона за 13 млн фунтів. За цей час Берн зіграв 148 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Борнмут назвав Ньюкаслу ціну на Іллю Забарного.

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