Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником

Ньюкасл оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником Деном Берном.

Про це стало відомо з пресрелізу "сорок".

Нова угода розрахована до літа 2027 року, тоді як чинна спливала у 2026-му.

BIG Dan Burn news 👊 pic.twitter.com/teSBjgOsr6 — Newcastle United (@NUFC) May 24, 2025

33-річний англієць виступає за Ньюкасл з 2022 року, перейшовши з Брайтона за 13 млн фунтів. За цей час Берн зіграв 148 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Борнмут назвав Ньюкаслу ціну на Іллю Забарного.