Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником
Ден Берн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником Деном Берном.
Про це стало відомо з пресрелізу "сорок".
Нова угода розрахована до літа 2027 року, тоді як чинна спливала у 2026-му.
33-річний англієць виступає за Ньюкасл з 2022 року, перейшовши з Брайтона за 13 млн фунтів. За цей час Берн зіграв 148 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Борнмут назвав Ньюкаслу ціну на Іллю Забарного.