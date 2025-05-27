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Нападник Ньюкасла зізнався, що у підлітковому віці був готовий здійснити суїцид

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 12:23
Нападник Ньюкасла зізнався, що у підлітковому віці був готовий здійснити суїцид
Калум Вілсон
instagram.com/callumwilson

Нападник Ньюкасла та збірної Англії Калум Вілсон розповів про важливість ментального здоров'я та як у підлітковому віці мало не наклав на себе руки.

Слова форварда наводить BBC.

"Я був ще зовсім молодим і мені здавалось, що життя не може мені нічого запропонувати, окрім того, що я мав. Футбол був моїм порятунком – таким чином я тікав від реальності", – розповів Вілсон.

33-річний футболіст також додав, що він не мав батька, а коли його мати почала зустрічатись з чоловіком, то його сім'я піддавалась сімейному насильству. 

Тренер Вілсона регулярно підвозив майбутню зірку "сорок" з тренувань додому та навіть пригощав вечерею, за що Калум йому дуже вдячний по сьогоднішній день.

Свою кар'єру Вілсон розпочинав у Ковентрі, звідки у 2014 році приєднався до Борнмута. У складі Ньюкасла гравець виступає з 2020 року.

Раніше повідомлялось, що зірка збірної Габону міг вчинити самогубство – він випав з 11 поверху.

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