Ньюкасл готує новий контракт для вінгера збірної Англії Ентоні Гордона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода 23-річного півзахисника розрахована до 30 червня 2026 року. "Сороки" хочуть якомога швидше підписати новий договір. За інформацією джерела, клуб налаштований оптимістично, хоча ще є деталі, які необхідно узгодити.

Гордон став гравцем Ньюкасла у 2023 році, коли перейшов з Евертона за понад 45 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 8 матчах.

⚪️⚫️ Newcastle are advancing in talks to extend Anthony Gordon’s contract as soon as possible.



There are still details to sort but club optimistic to get it done after turning down approaches (especially from Liverpool) in June. pic.twitter.com/NovFXEyTq4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

Напередодні Ентоні привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV. Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак в автівках.