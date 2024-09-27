Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ньюкасл готує новий контракт для вінгера збірної Англії

Олександр Булава — 27 вересня, 14:21
Ньюкасл готує новий контракт для вінгера збірної Англії

Ньюкасл готує новий контракт для вінгера збірної Англії Ентоні Гордона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода 23-річного півзахисника розрахована до 30 червня 2026 року. "Сороки" хочуть якомога швидше підписати новий договір. За інформацією джерела, клуб налаштований оптимістично, хоча ще є деталі, які необхідно узгодити.

Гордон став гравцем Ньюкасла у 2023 році, коли перейшов з Евертона за понад 45 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 8 матчах.

Напередодні Ентоні привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV. Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак в автівках.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед Ентоні Гордон

Ентоні Гордон

Гравець збірної Англії шокував соцмережі незвичним броньованим автомобілем
Ньюкасл оголосив про підписання Гордона
Вінгер Евертона Гордон проходить медогляд у Ньюкаслі
Ньюкасл близький до трансферу лідера Евертона
Гордон домовився про новий контракт з Евертоном

Останні новини