Ньюкасл готує новий контракт для вінгера збірної Англії
Ньюкасл готує новий контракт для вінгера збірної Англії Ентоні Гордона.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Чинна угода 23-річного півзахисника розрахована до 30 червня 2026 року. "Сороки" хочуть якомога швидше підписати новий договір. За інформацією джерела, клуб налаштований оптимістично, хоча ще є деталі, які необхідно узгодити.
Гордон став гравцем Ньюкасла у 2023 році, коли перейшов з Евертона за понад 45 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 8 матчах.
Напередодні Ентоні привернув увагу фанатів, коли залишив тренувальну базу на унікальному авто GMC Hummer EV. Фото та відео з машиною Гордона швидко стало вірусним у соціальних мережах, де шанувальники оцінили його нестандартний смак в автівках.