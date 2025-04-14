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Тренер Ньюкасла пропустить ще два матчі команди

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 22:26
Тренер Ньюкасла пропустить ще два матчі команди
Едді Гау
Getty images

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау пропустить ще два матчі команди через хворобу.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Наставника "Сорок" госпіталізували 13 квітня перед матчем 32 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (перемога 4:1), у нього виявили пневмонію.

Стан Гау покращується, проте тренер буде змушений пропустити два наступні матчі команди – проти Кристал Пелеса та Астон Вілли в чемпіонаті Англії. Ці поєдинки відбудуться 16 і 19 квітня відповідну. Повернення наставника команди на лаву запасних заплановане на 26 квітня, коли відбудеться матч проти Іпсвіча.

За відсутності Гау діями команди керуватимуть його асистенти – Джейсон Тіндалл і Грем Джонс.

Наразі Ньюкасл посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ з 56 очками в активі.

Ньюкасл Едді Гау

Едді Гау

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