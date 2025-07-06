Ноєр розкритикував Доннарумму після жахливої травми Мусіали

Воротар Баварії Мануель Ноєр розкритикував Джанлуїджи Доннаруму після того, як у боротьбі з італійцем Джамал Мусіала зламав ногу.

Слова німця наводить ESPN.

"Це ситуація, у якої вам не треба так виходити на м'яч – це дуже ризиковано. Він готовий був травмувати суперника заради м'яча.

Я підійшов до нього після матчу та сказав, чи не хоче він відвідати Мусіалу. Зрештою, він так і зробив. Справедливість завжди важлива, але я б відреагував по-іншому", – розповів Ноєр.