Ноєр розкритикував Доннарумму після жахливої травми Мусіали
Воротар Баварії Мануель Ноєр розкритикував Джанлуїджи Доннаруму після того, як у боротьбі з італійцем Джамал Мусіала зламав ногу.
Слова німця наводить ESPN.
"Це ситуація, у якої вам не треба так виходити на м'яч – це дуже ризиковано. Він готовий був травмувати суперника заради м'яча.
Я підійшов до нього після матчу та сказав, чи не хоче він відвідати Мусіалу. Зрештою, він так і зробив. Справедливість завжди важлива, але я б відреагував по-іншому", – розповів Ноєр.
Сам матч завершився двома червоними картками у складі ПСЖ, який вирвав перемогу та місце у півфіналі клубного чемпіонату світу.
У наступній стадії французький колектив зустрінеться із мадридським Реалом, який напередодні здолав Боруссію Дортмунд.
Раніше стали відомі подробиці та можливі строки відновлення Мусіали.