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Ноєр розкритикував Доннарумму після жахливої травми Мусіали

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 07:09
Ноєр розкритикував Доннарумму після жахливої травми Мусіали
Мануель Ноєр
Баварія

Воротар Баварії Мануель Ноєр розкритикував Джанлуїджи Доннаруму після того, як у боротьбі з італійцем Джамал Мусіала зламав ногу.

Слова німця наводить ESPN.

"Це ситуація, у якої вам не треба так виходити на м'яч – це дуже ризиковано. Він готовий був травмувати суперника заради м'яча.

Я підійшов до нього після матчу та сказав, чи не хоче він відвідати Мусіалу. Зрештою, він так і зробив. Справедливість завжди важлива, але я б відреагував по-іншому", – розповів Ноєр.

Сам матч завершився двома червоними картками у складі ПСЖ, який вирвав перемогу та місце у півфіналі клубного чемпіонату світу.

У наступній стадії французький колектив зустрінеться із мадридським Реалом, який напередодні здолав Боруссію Дортмунд.

Раніше стали відомі подробиці та можливі строки відновлення Мусіали.

Баварія Клубний чемпіонат світу Мануель Ноєр ПСЖ Джамал Мусіала Джанлуїджі Доннарумма

Джамал Мусіала

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