Новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані розповів, за який клуб вболіває в АПЛ.

Слова політика наводить Vulture.

"Колишній тренер Арсен Венгер був одним із перших тренерів, який запросив до команди низку африканських гравців. І деякі з моїх ранніх спогадів – це спогади про Кану, Лорена, Коло Туре, Еммануеля Ебуе, Алекса Сонга… це було справжньою частиною мого життя та моєї ідентичності", – розповів Мамдані.

Також мер зазначив, що вболівати за "канонірів" він почав з дитинства, яке провів в Уганді.

Зазначимо, що Мамдані напередодні став новим мером Нью-Йорка, вигравши вибори в Ендрю Куомо – 50.5% голосів проти 41.4%. Цікаво, що одразу після цього у ЗМІ повідомили про невдоволення результатами Трампом – президент США пообіцяв урізати фінансування Нью-Йорка.

Раніше повідомлялось, що мер Маямі вручив Ліонелю Мессі символічний ключ від міста.