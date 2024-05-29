Флік: Наша місія у Барселоні — покращити всіх гравців
Новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що його головною метою в каталонському клубі є розвиток усіх футболістів.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Я пишаюся тим, що перебуваю в Барселоні, це дійсно чудовий і неймовірний клуб. У нас однакове бачення футболу — володіння та якісний футбол. У Барселони є Ла Масія, одна з найкращих академій у світі, тому наша місія — покращити всіх гравців", — сказав наставник.
Нагадаємо, німецький спеціаліст напередодні очолив команду замість Хаві Ернандеса, якого звільнили, зокрема, через заяви про поганий фінансовий стан клубу.
Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.