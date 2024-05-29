Флік: Наша місія у Барселоні — покращити всіх гравців

Новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що його головною метою в каталонському клубі є розвиток усіх футболістів.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я пишаюся тим, що перебуваю в Барселоні, це дійсно чудовий і неймовірний клуб. У нас однакове бачення футболу — володіння та якісний футбол. У Барселони є Ла Масія, одна з найкращих академій у світі, тому наша місія — покращити всіх гравців", — сказав наставник.

🔵🔴🇩🇪 Hansi Flick: “I’m proud to be at Barça, it’s a wonderful and incredible club really”.



“We share the same vision, possession and quality football”.



“Barça has La Masia, one of the best academies in the world; so our mission is to improve all the players”. pic.twitter.com/EKziHABarO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024

Нагадаємо, німецький спеціаліст напередодні очолив команду замість Хаві Ернандеса, якого звільнили, зокрема, через заяви про поганий фінансовий стан клубу.

Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.