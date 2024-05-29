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Флік: Наша місія у Барселоні — покращити всіх гравців

Микола Дендак — 29 травня, 16:30
Флік: Наша місія у Барселоні — покращити всіх гравців

Новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що його головною метою в каталонському клубі є розвиток усіх футболістів.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я пишаюся тим, що перебуваю в Барселоні, це дійсно чудовий і неймовірний клуб. У нас однакове бачення футболу — володіння та якісний футбол. У Барселони є Ла Масія, одна з найкращих академій у світі, тому наша місія — покращити всіх гравців", — сказав наставник.

Нагадаємо, німецький спеціаліст напередодні очолив команду замість Хаві Ернандеса, якого звільнили, зокрема, через заяви про поганий фінансовий стан клубу.

Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.

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