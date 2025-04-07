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Ліверпуль і ван Дейк досягли прогресу в переговорах про новий контракт

Олексій Погорелов — 7 квітня 2025, 14:52
Ліверпуль і ван Дейк досягли прогресу в переговорах про новий контракт
Вірджіл ван Дейк
Getty Images

Центрбек Ліверпуля Вірджил ван Дейк повідомив про те, що він та клуб просунулися в переговорах про нову угоду.

Слова 33-річного нідерландця наводить The Athletic.

Чинний контракт між сторонами закінчиться цього літа і вони досі не змогли домовитися про його продовження. Проте, після багатьох місяців переговорів, "червоні" та гравець нарешті досягли прогресу, який наблизив їх до нової угоди.

"Прогрес є, так", – сказав ван Дейк.

При цьому футболіст не знає, чи залишиться він на "Енфілді" наступного сезону, бо контракт ще не підписаний.

"Я не знаю, побачимо. Послухайте, це внутрішні дискусії, і ми побачимо. Я люблю клуб, я люблю вболівальників, і вони знову були з нами, і ми хотіли віддячити їм за це.

Але я хочу, щоб вони знову були там у неділю (на домашньому матчі з Вест Гемом) і зробили стадіон дивовижним місцем для нас, як завжди".

У нинішньому сезоні Вірджил ван Дейк взяв участь у 43 матчах Ліверпуля в усіх турнірах. Захисник записав на свій рахунок 3 голи, 1 асист та 5 жовтих карток.

Про новий контракт ван Дейк розповів після того, як Ліверпуль зазнав поразки від Фулгема, який допоміг мерсисайдцям встановити новий особистий "рекорд" в межах АПЛ.

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