Фулгем допоміг Ліверпулю стати автором ганебного досягнення АПЛ

Ліверпуль вперше за всю історію АПЛ пропустив три голи в першому таймі після того, як він відкрив рахунок матчу.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Ця історична для мерсисайдців подія сталася в поєдинку 31 туру чемпіонату Англії проти Фулгема (2:3).

На 14-й хвилині "червоні" вийшли вперед завдяки голу Алексіса Мак Аллістера. Проте ще до перерви "дачники" встигли тричі вразити ворота Аліссона. Такий провал в обороні Ліверпуля відбувся вперше за всю історію АПЛ.

Незважаючи на поразку, підопічні Арне Слота продовжують з комфортним запасом лідирувати в таблиці чемпіонату, випереджаючи Арсенал на 11 очок за 7 турів до кінця сезону.

Нагадаємо, що в паралельному матчі був встановлений ще один рекорд з гірким присмаком, у цьому постаралися Тоттенгем та Саутгемптон.