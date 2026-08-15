Іменитий форвард Ліверпуля узгодив контракт із Тоттенгемом

Відомий нападник Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо узгодив умови особистого контракту з Тоттенгемом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони узгодили контракт на 5 років – до літа 2031 року. Домовленості між клубами щодо суми трансферу наразі ще немає, проте сторони до неї близькі.

Минулого літа Гакпо продовжив контракт із Ліверпулем до 2030 року. Трансферна вартість 27-річного нідерландця наразі оцінюється в 60 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку гравця 9 голів і 6 асистів у 52 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.

Напередодні Тоттенгем продав у Атлетико Мадрид центрального захисника збірної Аргентини Крістіана Ромеро за 35+5 мільйонів євро.