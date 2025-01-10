Український євровікенд: Циганков повертається, Лунін готується до Барселони

П'ятниця – останній день перед вихідними, коли в європейському футболі настає насичена пора проведення зустрічей у провідних лігах. В останніх вистачає виконавців і з паспортом найкращої країни у світі.

Чемпіон розповідає про найближчі матчі за участі українських футболістів та потенціал їхньої участі в цих поєдинках. Крім того, читач зможе дізнатися, де й коли можна переглянути такі ігри.

Боруссія Дортмунд – Баєр

Бундесліга, 16-й тур

10 січня, 21:30, Setanta Sports

Артем Степанов все ще не зіграв жодної хвилини в складі клубу з Леверкузена в Бундеслізі, проте був у заявці своєї команди в останніх 5 матчах німецької першості. Звісно, сподіватися на місце у старті, коли досвідчений Патрік Шик кладе голи пачками, як то було в попередній грі з Фрайбургом, не варто, але поки лікується Віктор Боніфас, Степанов до виходу на поле стабільно ближчий.

Фото з соціальних мереж

Боруссія пропускала в останніх 5 матчах, і взагалі назвати оборону "чорно-жовтих" сильною ланкою команди не можна. Тож як у Баєра загалом, так і в "українського Голанда" у випадку появи в грі, шанси забити точно будуть.

Алавес – Жирона

Ла Ліга, 19-й тур

11 січчня, 15:00, MEGOGO

Віктор Циганков повертається. Саме під таким гаслом має пройти черговий матч Жирони в першості Іспанії. Українець не грав з кінця листопада, і взагалі першу частину сезону-2024/25 йому краще з пам'яті викинути та забути. Показники ж у 10 матчів та 1+1 за системою "гол+пас" – не ті цифри, які приємні Віктору, його власним, та шанувальникам збірної України.

Самі ж каталонці мають шанс наблизитися до єврокубкового 6 місця, до якого за втраченими очками Жироні лише 2 бали. Однак на виїзді в Жирони лише 1 перемога в 5 останніх матчах, тому легкої прогулянки в "червоно-білих" точно не буде.

Борнмут – Вест Бромвіч

Кубок Англії, 1/32 фіналу

11 січня, 17:00, Setanta Sports Premium

Поки Ілля Забарний знаходиться на шляху до нового клубу, його команда може пробитися в наступний раунд другого за престижністю національного турніру. В попередній кампанії "вишні" пройшли 2 раунди змагання, але минулорічний Борнмут на нинішня команда – дві великі різниці, й порівняння – не на користь того колективу.

Фото з соціальних мереж

Чи зіграє сам Забарний – питання. Нема сумніву – Андоні Іраола точно буде робити ротацію. Однак навіть з урахуванням того, що українець – без сумніву, футболіст стартового складу, він точно не відноситься до тих гравців, які погано переносять фізичні навантаження, й уже доводив, що готовий грати часто.

Брентфорд – Плімут

Кубок Англії, 1/32 фіналу

11 січня, 17:00

З початку року Єгор Ярмолюк грав у 3 із 4 матчів у Кубку Англії. Причому в кожній грі, у якій брав участь, на полі був з першого до останнього свистка. Також Ярмолюк був учасником 3 останніх ігор "бджіл" у АПЛ.

Так вже повелося, що кубкові поєдинки в межах внутрішніх змагань без Ярмолюка, як правило, не обходяться. Томас Франк у таких іграх полюбляє залучати найближчий резерв, або ж тих футболістів, які балансують між основою й лавою запасних. Тож чекати появу Ярмолюка як можна, так і варто.

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Кубок Англії, 1/32 фіналу

12 січня, 17:00, Setanta Sports

Олександру Зінченку будь-яка ігрова хвилина з початку сезону дається непросто. У попередньому матчі в Кубку Англії українець відіграв 62 хвилини, а в АПЛ востаннє виходив у перший день нового року, але встиг хіба що кілька разів пробігтися газоном стадіону Брентфорда.

Фото з соціальних мереж

Чи зіграє Зінченко проти МЮ – питання. Однак враховуючи, що в АПЛ як пріоритетному турнірі в "канонірів" складається не кращим чином, неважко передбачити, що Артета на суттєві зміни в складі може піти. І в такому разі гравці найближчого резерву, до яких належить і Зінченко, свої ігрові хвилини отримають.

Болонья – Рома

Серія А, 20-й тур

12 січня, 19:00, MEGOGO

Артем Довбик провів якісно римське дербі, отримав високі оцінки від італійських ЗМІ, а головне – схвальні відгуки про свої дії на полі в офіційному матчі та на тренуваннях від Клаудіо Раньєрі. Та в наступній грі в межах Серії А українцю знову треба доводити своє право на звання основного центрфорварда "вовків" та того, хто кому під силу підкорити непросту італійську першість.

За Тіаго Мотти Болонья відзначалася максимально непробивною стіною в захисті. Сьогодні ж "россоблу" не такі ефективні у своїх володіннях, але й прохідного двору в обороні колишнього клубу Джузеппе Синьйорі точно нема. Чи зможе Довбик покращити свої показники у грі з командою, яка випереджає клуб з Вічного міста на 5 балів, дізнаємося вже невдовзі.

Реал – Барселона

Суперкубок Іспанії, фінал

12 січня, 21:00, Setanta Sports

Справжній десерт – іспанське Класіко увечері другого вихідного. Що найважливіше для українських уболівальників – протистояння двох грандів може відбутися не без українського сліду.

Фото з соціальних мереж

Андрій Лунін не грав із Мальоркою, й Карло Анчелотті традиційно у найважливіших матчах віддає перевагу Тібо Куртуа. Однак у кубкових матчах в Реалі нерідко довіряють саме тим голкіперам, які вважаються номінальними №2. Тому шанс вийти проти "блаугранас" з перших хвилин в Луніна є. Як і підняти над головою черговий титул.