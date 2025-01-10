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Український євровікенд: Циганков повертається, Лунін готується до Барселони

Максим Салівон — 10 січня 2025, 19:00
Фото з соціальних мереж
Український євровікенд: Циганков повертається, Лунін готується до Барселони

П'ятниця – останній день перед вихідними, коли в європейському футболі настає насичена пора проведення зустрічей у провідних лігах. В останніх вистачає виконавців і з паспортом найкращої країни у світі.

Чемпіон розповідає про найближчі матчі за участі українських футболістів та потенціал їхньої участі в цих поєдинках. Крім того, читач зможе дізнатися, де й коли можна переглянути такі ігри.

Боруссія Дортмунд – Баєр

Бундесліга, 16-й тур
10 січня, 21:30, Setanta Sports

Артем Степанов все ще не зіграв жодної хвилини в складі клубу з Леверкузена в Бундеслізі, проте був у заявці своєї команди в останніх 5 матчах німецької першості. Звісно, сподіватися на місце у старті, коли досвідчений Патрік Шик кладе голи пачками, як то було в попередній грі з Фрайбургом, не варто, але поки лікується Віктор Боніфас, Степанов до виходу на поле стабільно ближчий.

Фото з соціальних мереж

Боруссія пропускала в останніх 5 матчах, і взагалі назвати оборону "чорно-жовтих" сильною ланкою команди не можна. Тож як у Баєра загалом, так і в "українського Голанда" у випадку появи в грі, шанси забити точно будуть.

Алавес – Жирона

Ла Ліга, 19-й тур
11 січчня, 15:00, MEGOGO

Віктор Циганков повертається. Саме під таким гаслом має пройти черговий матч Жирони в першості Іспанії. Українець не грав з кінця листопада, і взагалі першу частину сезону-2024/25 йому краще з пам'яті викинути та забути. Показники ж у 10 матчів та 1+1 за системою "гол+пас" – не ті цифри, які приємні Віктору, його власним, та шанувальникам збірної України.

Самі ж каталонці мають шанс наблизитися до єврокубкового 6 місця, до якого за втраченими очками Жироні лише 2 бали. Однак на виїзді в Жирони лише 1 перемога в 5 останніх матчах, тому легкої прогулянки в "червоно-білих" точно не буде.

Борнмут – Вест Бромвіч

Кубок Англії, 1/32 фіналу
11 січня, 17:00, Setanta Sports Premium

Поки Ілля Забарний знаходиться на шляху до нового клубу, його команда може пробитися в наступний раунд другого за престижністю національного турніру. В попередній кампанії "вишні" пройшли 2 раунди змагання, але минулорічний Борнмут на нинішня команда – дві великі різниці, й порівняння – не на користь того колективу.

Фото з соціальних мереж

Чи зіграє сам Забарний – питання. Нема сумніву – Андоні Іраола точно буде робити ротацію. Однак навіть з урахуванням того, що українець – без сумніву, футболіст стартового складу, він точно не відноситься до тих гравців, які погано переносять фізичні навантаження, й уже доводив, що готовий грати часто.

Брентфорд – Плімут

Кубок Англії, 1/32 фіналу
11 січня, 17:00

З початку року Єгор Ярмолюк грав у 3 із 4 матчів у Кубку Англії. Причому в кожній грі, у якій брав участь, на полі був з першого до останнього свистка. Також Ярмолюк був учасником 3 останніх ігор "бджіл" у АПЛ.

Так вже повелося, що кубкові поєдинки в межах внутрішніх змагань без Ярмолюка, як правило, не обходяться. Томас Франк у таких іграх полюбляє залучати найближчий резерв, або ж тих футболістів, які балансують між основою й лавою запасних. Тож чекати появу Ярмолюка як можна, так і варто.

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Кубок Англії, 1/32 фіналу
12 січня, 17:00, Setanta Sports

Олександру Зінченку будь-яка ігрова хвилина з початку сезону дається непросто. У попередньому матчі в Кубку Англії українець відіграв 62 хвилини, а в АПЛ востаннє виходив у перший день нового року, але встиг хіба що кілька разів пробігтися газоном стадіону Брентфорда.

Фото з соціальних мереж

Чи зіграє Зінченко проти МЮ – питання. Однак враховуючи, що в АПЛ як пріоритетному турнірі в "канонірів" складається не кращим чином, неважко передбачити, що Артета на суттєві зміни в складі може піти. І в такому разі гравці найближчого резерву, до яких належить і Зінченко, свої ігрові хвилини отримають.

Болонья – Рома

Серія А, 20-й тур
12 січня, 19:00, MEGOGO

Артем Довбик провів якісно римське дербі, отримав високі оцінки від італійських ЗМІ, а головне – схвальні відгуки про свої дії на полі в офіційному матчі та на тренуваннях від Клаудіо Раньєрі. Та в наступній грі в межах Серії А українцю знову треба доводити своє право на звання основного центрфорварда "вовків" та того, хто кому під силу підкорити непросту італійську першість.

За Тіаго Мотти Болонья відзначалася максимально непробивною стіною в захисті. Сьогодні ж "россоблу" не такі ефективні у своїх володіннях, але й прохідного двору в обороні колишнього клубу Джузеппе Синьйорі точно нема. Чи зможе Довбик покращити свої показники у грі з командою, яка випереджає клуб з Вічного міста на 5 балів, дізнаємося вже невдовзі.

Реал – Барселона

Суперкубок Іспанії, фінал
12 січня, 21:00, Setanta Sports

Справжній десерт – іспанське Класіко увечері другого вихідного. Що найважливіше для українських уболівальників – протистояння двох грандів може відбутися не без українського сліду.

Фото з соціальних мереж

Андрій Лунін не грав із Мальоркою, й Карло Анчелотті традиційно у найважливіших матчах віддає перевагу Тібо Куртуа. Однак у кубкових матчах в Реалі нерідко довіряють саме тим голкіперам, які вважаються номінальними №2. Тому шанс вийти проти "блаугранас" з перших хвилин в Луніна є. Як і підняти над головою черговий титул.

Алавес Андрій Лунін Барселона Болонья Борнмут Боруссія Дортмунд Брентфорд Вест Бромвіч Жирона Ілля Забарний Олександр Зінченко Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Рома Віктор Циганков Арсенал Лондон Артем Довбик Плімут Баєр Леверкузен Артем Степанов