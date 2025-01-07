Миколенко отримав шокуючий вирок, Довбик став героєм дербі. Як там наші зіграли

Футболісти з громадянством найпривабливішої країни продовжують торувати шлях до перемог кольори команд з провідних першостей Старого Світу. Земляки Симона Петлюри та Соломії Крушельницької традиційно перебувають у центрі найрізноманітніших подій. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у першостях Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських виконавців, які обрали варіантом продовження кар'єри закордоння. І ділиться з читачами головним за тиждень.

Анатолій Трубін

У 17 турі Примейри Бенфіка грала з Брагою на своєму полі. І несподівано програла (1:2). Український воротар "орлів" зіграв увесь матч. І відверто не вразив.

Українець отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 5,9. Це найгірший показник у складі обох команд.

Сам страж воріт кілька днів тому показав, як готується до виконання професійних обов'язків на тренуваннях.

З початку сезону-2024/25 Трубін провів за столичний португальський клуб 24 матчі.

Андрій Лунін

У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії скромний Депортіва Мінера протистояв мадридському Реалу. Столичний клуб здобув переконливу вікторію (5:0), а ккраїнський воротар нарешті отримав шанс проявити себе з перших хвилин, про що сам "відрапортував" у соціальній мережі.

Нарікань виступ Луніна не викликав, а спираючись на слова журналіста Хуана Карлос Ріверо, наведені у соцмережах, можна сказати, що грою ексфутболіста Зорі в Іспанії в цілому задоволені.

"Не можна не відзначити його холоднокровність. Причому він є таким, по суті, перед будь-яким тиском. І така його поведінка подекуди трохи вболівальників навіть дратує", – підкреслив Ріверо.

Це була 6 гра Луніна з початку сезону. В його пасиві 8 пропущених м'ячів та 3 "сухі" матчі.

Ілля Забарний

У зустрічі 20-го туру АПЛ один одному протистояли "українські" клуби найсильнішого національного чемпіонату в світі – мова про Борнмут та Евертон. "Вишні", перебуваючи в ранзі господаря поєдинку, записали у свій актив мінімальну звитягу (1:0).

Український захисник Борнмута отримав високий бал від WhoScored – 7,3. Також Забарний поділився світлиною з матчу зі своєю участю в соцмережі.

У коментарі офіційному сайту "вишень" ексгравець Динамо поділився своїми думками щодо останніх успіхів команди.

"Скажу чесно: немає жодних секретів, якими б можна було пояснити виступи Борнмута з початку сезону. Ми стали значно більш упевненими в своїх силах завдяки матчам, які вже встигли провести. Ми всі разом будували те, що тепер приємно бачити нашим шанувальникам. Можу сказати, що в команди чудовий менталітет сильного, і ми бажаємо рухатися саме в цьому напрямі. Я пам'ятаю про те, яким був наш прогрес у попередньому сезоні й розумію, що комаанда у змозі демонструвати чудові результати. Не хочеться про щось говорити наперед. Нам хочеться підніматися вище, але важливо також і не опускатися нижче. Найважливіше – зосереджуватись на наступному матчі. Вам відомо, що це – грати в АПЛ", – підкреслив Забарний.

З початку сезону центрбек збірної України провів 20 матчів за свій клуб у всіх офіційних змаганнях.

Віталій Миколенко

Інший колишній футболіст Динамо у тому ж матчі за Евертон зіграв також увесь поєдинок. І, на відміну від Забарного, записати гру собі в актив не може.

Від регіонального, але впливового Liverpool Echo, Миколенко отримав красномовні 5 балів, а це найнижча оцінка у складі ліверпульського клубу, а також наступний коментар.

"Він був більш упевненим у собі, ніж ми бачили в останніх іграх, проте загалом діяв на своїй половині, й був зосереджений на виконанні захисних функцій. А от можливостей просуватися вперед не мав. Врешті саме його можна назвати очевидним невдахою матчу, адже опір Евертона врешті було зведено нанівець, коли він втратив Брукса на задній стійці", – підкреслили автори.

Тим часом сам українець у соцмережі поділився зворушливими світлинами, які були присвячені новому року.

В коментарі та YouTube-каналі The Toffee Blues – Everton Fan Channel Каллум Бреннен пішов ще далі. Журналіст поставив під сумнів доцільність продовження співпраці "ірисок" із Миколенком.

"Можу сказати, що це точно цікаве питання. На мою думку, багато що залежатиме від контексту. Треба розуміти, скільки клуб платитиме Миколенку, й чи буде платити, маючи намір зробити його саме основним лівим беком. Висловлю своє сподівання: хочу, щоб це було не так. Вважаю, що це має бути той випадок, коли має бути низька заробітна платня. І у випадку, якщо він отримав пояснення, що ніхто не вважає його футболістом основного складу й у клубі не надають йому жодних гарантій, тоді це можна зрозуміти. Однак мушу наголосити, що його виступи цього сезону є жахливими. Скажу більше: можливо, саме він є найгіршим лівим захисником в лізі саме з точки зору того, наскільки продуктивною є його гра. Все ж маю сподівання, що він у змозі змінити той стан справ, який склався, адже в нього вистачає якостей, щоб бути якісним лівим беком. Але також скажу, що в значній мірі на наявність постійних особистих помилок впливають проблеми на психологічному рівні. Це йому заважає", – сказав Бреннен.

З початку сезону-2024/25 Миколенко провів за Евертон 18 матчів, у його активі 1 асист.

Артем Довбик

У матчі 19-го туру італійської Серії А Рома зустрічалася з Лаціо у одному з найгарячіших дербі Західної Європи. І здобула переконливу перемогу (2:0). У складі тріумфатора з перших хвилин на поле вийшов нападник збірної України.

Записати у свій актив результативні дії Довбик не зумів, однак цей матч може вважати точно вдалим. Екснападник Дніпра-1 зіграв 74 хвилини, а портали WhoScored та SofaScore його виступ оцінили балами 6,3 та 6,4 відповідно.

Свою присутність на полі у важливому матчі українець означив у соцмережі.

Разом з тим, італійські ЗМІ в цілому згодні з думкою про те, що Довбик зіграв продуктивно. Ось що написали автори TuttoASRoma, які вважають, що Артем був достойний оцінки 7 за свої дії на полі.

"Був тим, хто не цурався роботи доволі далеко від володінь суперника, і, що найважливіше, виконував її дуже якісно. Саме завдячуючи одному з його пасів, було розпочато атаку, що призвела до другого взяття воріт Лаціо. Його гра – це самопожертва, а це також точно потрібно", – зазначили журналісти.

З початку розіграшу-2024/25 Довбик провів за Рому 23 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 9 голів та 3 асисти.