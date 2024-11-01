Новим операційним директором Карпат став винуватець скандалу з Калюжним

Колишній спортивний директор Олександрії Олександр Марков став новим операційним директором Карпат.

Про це львівський клуб повідомив на своєму сайті.

37-річний фахівець є випускником Льотної академії Національного авіаційного університету, раніше він працював офіцером забезпечення польотів та диспетчером польотів у кількох українських та міжнародних авіакомпаніях.

У лютому цього року Марков опинився в центрі уваги після скандального матчу Олександрія – Шахтар, у якому господарям вдалося вистояти нічию 0:0, але після гри виявилося, що Іван Калюжний не був внесений у заявку Олександрії на УПЛ.

Після того інциденту Маркова відсторонили від посади спортивного директора, але він продовжував виконувати свої обов’язки до кінця сезону-2023/24.