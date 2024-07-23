Нові багатомільйонні витрати грандів: Циганков та 7 інших найбажаніших гравців на ринку літа-2024

Поки Артем Довбик однією ногою в новій команді з Іспанії, на трансферному ринку чекають своєї черги десятки футболістів, які своєю грою заслужили підвищений інтерес зі сторони найамбітніших клубів Старого Світу.

Чемпіон пройшовся по ринку вірогідних гучних переходів. І виділив до вашої уваги мікс найбільш очевидних та зіркових.

Віктор Осімхен

Ауреліо Де Лаурентіс із тих бізнесменів у футболі, які вміють вичікувати. І це та людина, що відчуває, як то кажуть, "шкірою", коли й кого треба продати. Приклади Едінсона Кавані, Каліду Кулібалі, Гонсало Ігуаїна, Жоржиньйо, Есекьєля Лавессі та Кім-Мін Дже перед очима, й принесли кіномагнату приблизно 330 мільйонів євро.

Віктор Осімхен таких грошей, звісно, не вартує. Але кругленьку сотню за нігерійця вторгувати ще можна. Попередній сезон африканець провів відносно невдало, показавши, що в Неаполі чи то втрачає мотивацію, чи то нездатен тягнути команду у важкий для неї час. Чи зможе Віктор приносити колишню користь у команді вже Антоніо Конте — питання. А от що очевидно, так це те, що Наполі потрібні гроші для здійснення подальшого підсилення команди. Тож Осімхена, як не крути, продавати треба. А вже у ПСЖ чи до іншого топа — покаже найближчий час.

Даніель Ольмо

Після тріумфального Євро футболіст Лейпцига — одна з найбільш бажаних цілей серед європейських грандів. Ольмо — найкращий футболіст ЧЄ за системою "гол+пас" (на пару з Ламіном Ямалем), і саме вміння створювати небезпеку ще на підступах до штрафного майданчика суперника — його головна чеснота.

Ольмо представляє команду, для якої продаж найкращих футболістів у моменти їх "дозрівання" — ледь не сенс існування клубу як такого. Власне, на це націлені усі структури Ред Булла у спорті №1. Враховуючи, що в попередні сезони Даніель з різних причин не грав біль ніж у половині матчів розіграшів, зараз, коли інтерес до нього на піку, це німці прагнутимуть використати по максимуму.

Віктор Циганков

Блискучий сезон у складі команди-сенсації Ла Ліги — найкраща реклама перед потенційними роботодавцями. Навіть з урахуванням невдалого виступу на Євро, який Циганков, у більшості своїй, узагалі пропустив. Стабільно високим рівнем гри в клубі, який протягом левової частки турнірної дистанції йшов серед претендентів на титул чемпіона одного з провідних чемпіонатів Старого Світу Віктор підняв планку високо. І тепер може сподіватися на підвищену увагу до своєї персони.

Гравець збірної України привабливий на ринку, в першу чергу, за рахунок своєї трансферної ціни. З високою імовірністю, більш як 35-45 мільйонів за Циганкова Жирона просити не буде. Крім того, як і у випадку з Довбиком, каталонці розуміють, що провести другий сезон поспіль на такому ж рівні — завдання практично нереальне. Як нереально й сподіватися на такий же виступ особисто Циганкова. А тому прагнуть обов'язково виручити за одного зі своїх лідерів якомога більшу суму, поки це можливо.

Флоріан Вірц

На відміну від кількох інших молодих талантів, Вірц своєю грою фурору на Євро не викликав. Однак залишається не просто пріоритетною ціллю більшості провідних клубів Старого Світу, а й таким футболістом, за якого гранди готові переплачувати.

Причина — у віці Флоріана. У свої 21 Вірц уже довів, що здатен демонструвати футбол топового рівня, а показники у 55+56 за системою "гол+пас" у 180 матчах говорять самі за себе. Тож не дивно, що футболіста Баєра активно пов'язують і з Баварією, і з Реалом, і з ПСЖ. І не варто сумніватися, що всі вони, а також інші кращі з кращих докладуть усіх зусиль, щоб мати цього хлопця в своєму складі.

Жоау Фелікс

Португалець — одне з головних розчарувань у клубному європейському футболі в останні роки. Після переходу до Атлетико з Бенфіки у 2019-му його кар'єра майже одразу стрімко покотилася донизу. Найлегше невдачі Фелікса пояснити "не тим" тренером, коли він потрапив під каток вимог жорсткого Дієго Сімеоне. Проте "Чоло" не було ні в Челсі, ні у Барселоні.

Втім, Фелікс потенційних роботодавців усе ще приваблює. У свої 24 Жоау останнього слова в футболі точно не сказав, й іще здатен стати тим "вільним художником" на полі, "картини" якого будуть викликати захват. От тільки рівень апетитів, вірогідно, доведеться зменшити. В цьому контексті інтерес Астон Вілли виглядає вигідним для обох сторін.

Ромелу Лукаку

Бельгійська вежа знову нікому не потрібен на клубному рівні, і знову в пошуках роботи. Втім, з урахуванням дійсно яскравого сезону в складі Роми дефіциту пропозицій в Лукаку цього разу точно не буде. Ба, навіть більше — Наполі свій інтерес до Ромелу вже означив.

Лукаку залишається одним із найкращих центрфорвардів Європи щонайменше за такими якостями, як гра на другому поверсі та вміння діяти на випередження. 21 гол у складі римських "вовків" у 47 матчах у попередньому сезоні — ще один доказ того, що він знає, як знаходити ключі до оборони клубів з однією з найсильніших традицій захищатися з початку існування футболу.

Ніко Вільямс

Більбаоський Атлетик своїх футболістів цінує, адже за тими специфічними критеріями, за якими відбувається "відбір" до табору "левів", виступати в складі цього клубу право має далеко не кожен. Однак і сила традицій посувається на другий план, коли мова про великі гроші.

Молодший Вільямс — один з героїв Євро, а на сам турнір для збірних він потрапив після привабливого сезону на клубному рівні. На нього активно претендують Барселона та Арсенал, проте ще може втрутитися в сутичку й Баварія. І дійсно — швидкий, технічний та вибуховий хлопець, у якого вся кар'єра попереду, не завадить багатьом.

Ріккардо Калафйорі

Збірна Італії виглядала на Євро прісно, блідо й безідейно, проте це точно не вина одного з героїв вражаючого сезону у виконанні Болоньї. Ключовий захисник команди-несподіванки Тіаго Мотти показав себе якісним виконавцем і на рівні збірних. І тепер готується зробити карколомний стрибок у кар'єрі так само, як і наставник, який дав йому путівку у великий футбол.

У це важко повірити, але менше року тому Болонья заплатила за нього Базелю 4 мільйони євро. А сьогодні може отримати за свого футболіста не менш як 40 мільйонів аналогічної валюти. Оце і є воно — успішний бізнес на "рівному місці"!