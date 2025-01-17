Новачок Зорі: В нас чудовий колектив та є всі шанси бути якомога вище
Півзахисник Зорі Деян Попара, який недавно приєднався до луганського клубу, прокоментував свій трансфер.
Слова 21-річного боснійця наводить сайт "чорно-білих".
"Дуже радий бути тут, перейти в таку команду, як Зоря. Вже не міг дочекатися початку зборів, щоб почати працювати та зустрітися з гравцями.
Я спілкувався з генеральним директором Ігорем Вікторовічем Гузем та тренером Младеном Бартуловічем. Зрозумів, що в нас команда з великою історією, з великим потенціалом. Після розмови з ними в мене залишилися тільки позитивні враження.
Добре, що є можливість пройти всі збори з самого початку, набрати форму, плідно попрацювати та спробувати зробити все, щоб допомогти команді", – сказав Попара.
Деян також дуже радий, що в команді вже є балканські футболісти, які допоможуть йому з адаптацією.
"Ми розмовляємо, можна сказати, на одній мові з Петаром Мічиним, Жаном Тронтелєм, Яковом Башичем та Габріелєм Ескіньєю. Хлопці вже встигли сказати мені, що в нас чудовий колектив та є всі шанси бути якомога вище".
Раніше був оприлюднений список суперників Зорі, з якими луганці зіграють на тренувальному зборі в Туреччині.