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Новачок Зорі: В нас чудовий колектив та є всі шанси бути якомога вище

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 13:24
Новачок Зорі: В нас чудовий колектив та є всі шанси бути якомога вище
Деян Попара
Зоря Луганськ

Півзахисник Зорі Деян Попара, який недавно приєднався до луганського клубу, прокоментував свій трансфер.

Слова 21-річного боснійця наводить сайт "чорно-білих".

"Дуже радий бути тут, перейти в таку команду, як Зоря. Вже не міг дочекатися початку зборів, щоб почати працювати та зустрітися з гравцями.

Я спілкувався з генеральним директором Ігорем Вікторовічем Гузем та тренером Младеном Бартуловічем. Зрозумів, що в нас команда з великою історією, з великим потенціалом. Після розмови з ними в мене залишилися тільки позитивні враження.

Добре, що є можливість пройти всі збори з самого початку, набрати форму, плідно попрацювати та спробувати зробити все, щоб допомогти команді", – сказав Попара.

Деян також дуже радий, що в команді вже є балканські футболісти, які допоможуть йому з адаптацією.

"Ми розмовляємо, можна сказати, на одній мові з Петаром Мічиним, Жаном Тронтелєм, Яковом Башичем та Габріелєм Ескіньєю. Хлопці вже встигли сказати мені, що в нас чудовий колектив та є всі шанси бути якомога вище".

Раніше був оприлюднений список суперників Зорі, з якими луганці зіграють на тренувальному зборі в Туреччині.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

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