Зоря назвала суперників на зборах в Туреччині
ФК Зоря
Луганська Зоря проведе щонайменше 6 спарингів на а навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Про це пише пресслужба клубу.
Спаринги Зорі на зборах в Туреччині
22.01 – Вісла Краків (Польща)
26.01 – Будучност (Чорногорія)
29.01 – Медзь (Польща)
30.01 – Шкендія (Північна Македонія)
06.02 – Санкт-Пельтен (Австрія)
13.02 – Динамо Батумі (Грузія)
Раніше Зоря оголосила список футболістів, що готуватимуться до другої частини сезону УПЛ. Сам збір відбудеться у місті Белек, куди вилетіло 25 гравців, серед яких відзначимо представника Динамо U-19 Максима Васильця.