Зоря назвала суперників на зборах в Туреччині

Луганська Зоря проведе щонайменше 6 спарингів на а навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Про це пише пресслужба клубу.

Спаринги Зорі на зборах в Туреччині

22.01 – Вісла Краків (Польща)

26.01 – Будучност (Чорногорія)

29.01 – Медзь (Польща)

30.01 – Шкендія (Північна Македонія)

06.02 – Санкт-Пельтен (Австрія)

13.02 – Динамо Батумі (Грузія)

Раніше Зоря оголосила список футболістів, що готуватимуться до другої частини сезону УПЛ. Сам збір відбудеться у місті Белек, куди вилетіло 25 гравців, серед яких відзначимо представника Динамо U-19 Максима Васильця.