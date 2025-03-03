Еліас: Дуглас Коста дуже мені допоміг перед трансфером у Шахтар

Зимовий новачок донецького Шахтаря Кауан Еліас прокоментував свій трансфер до стану "гірників" та розповів про колишніх гравців команди, із якими він радився щодо свого переходу.

Форвард поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Я дійсно телефонував Дугласу Кості, розпитав його про клуб та про те, як тут все влаштовано. Він дуже мені допоміг, розповів про місцеву бразильську діаспору, про атмосферу в команді. Він розповів, що був дійсно щасливий грати у Шахтарі, що провів тут чудові роки та наполегливо мені рекомендує прийняти цю пропозицію. Лише схвальні відгуки я почув про цей трансфер", – розповів Еліас.

Нагадаємо, контракт бразильця з українським колективом розраховано на п'ять років, а сума трансферу склала близько 17 мільйонів євро.

Зазначимо, що Дуглас Коста виступав у складі Шахтаря з 2010 по 2015 рік, перейшовши до Баварії за 30 млн євро.

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