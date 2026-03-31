Я боявся, що там помру: ексфутболіст збірної Бразилії пригадав період життя в Україні

Бразильський вінгер Дуглас Коста поділився своїми спогадами про період кар'єри в Шахтарі.

Його слова передає Tuttosport.

Він заявив, що чудово провів час в Україні. Проте був вимушений залишити "гірників" через російську агресію, адже боявся за безпеку родини.

"Я боявся, що там помру. Я якомога швидше переїхав із Донецька до Києва. Після відпустки мене продали в мюнхенську Баварію. Я більше не міг жити в Україні – я боявся за свою сім'ю. Я завжди буду вдячний за ті п'ять з половиною років, які провів там. Шахтар був командою, яка грала в чудовий футбол з Фернандіньо, Вілліаном і багатьма іншими. У нас була неймовірна техніка, і Луческу знав, як витягнути з нас максимум. Це був чудовий час у моєму житті, а потім війна все змінила. Український народ чудовий, я ніколи цього не забуду", – сказав Коста.

Зазначимо, що Дуглас Коста виступав за Шахтар з січня 2010 року та залишив команду після завершення сезону-2014/15. Разом із "гірниками" бразилець здобув 11 трофеїв.

Він перейшов до Баварії за 30 мільйонів євро, після чого також грав за Ювентус, Греміо, Лос-Анджелес Гелексі, Флуміненсе та Сідней. У січні 2026 року вінгер перейшов у К'єво з італійської Серії D, підписавши контракт до завершення нинішньої кампанії.