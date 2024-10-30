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Герреро забив перший гол за Динамо Київ

Олег Дідух — 30 жовтня, 16:28
Герреро забив перший гол за Динамо Київ
Едуардо Герреро
ФК Динамо Київ

Панамський форвард Едуардо Герреро забив свій дебютний гол у складі київського Динамо. Це сталося у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти полтавської Ворскли.

24-річний нападник вийшов у основі команди Олександра Шовковського на матч, і на 31-й хвилині реалізував пенальті, зрівнявши рахунок у грі – 1:1.

На те, щоб забити дебютний гол за Динамо, Герреро знадобилося 10 матчів. У попередніх дев’яти (6 – в УПЛ і ще 3 – у Лізі Європи) він сумарно провів на полі 390 хвилин і не відзначився жодною результативною дією.

Форвард збірної Панами перейшов до Динамо з Зорі 4 вересня поточного року, його трансфер обійшовся киянам у 2,5 мільйони євро. Контракт нападника зі столичним клубом розрахований до літа 2029 року.

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Едуардо Герреро

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