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Відомі склади Ворскли і Динамо на матч 1/8 фіналу Кубку України

Володимир Клепач — 30 жовтня, 14:30
Відомі склади Ворскли і Динамо на матч 1/8 фіналу Кубку України
ФК Динамо Київ

Стали відомі склади Ворскли і Динамо на матч 1/8 фіналу Кубку України.

Склади команд:

Ворскла: Ісенко, Пердута, Гучек, Хрипчук, Бацула, Кане, Скляр, Челядін, Ієде, Ковталюк, Корнієнко.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Герреро, Брагару, Михайленко.

У середу, 30 жовтня, у Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського відбудеться матч Кубка України, у якому зійдуться місцева Ворскла та київське Динамо.

Початок кубкового поєдинку 1/8 фіналу між представниками Української Прем'єр-ліги запланований на 15:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Ворскла, у прямому етері на сайті Чемпіон.

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