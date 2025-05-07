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Торрес: Я дуже високої думки про академію Динамо

Олег Дідух — 7 травня 2025, 13:23
Торрес: Я дуже високої думки про академію Динамо
Анхель Торрес
ФК Динамо Київ

Колумбійський новачок Динамо Анхель Торрес поділився своєю думкою щодо молодіжної академії київського клубу.

Вінгера цитує пресслужба Динамо.

"Я чув про дитячу футбольну академію Динамо, я дуже високої думки про неї. Знаю, що у клубі дуже добре вибудована структура, хороші умови для юних талантів, тому постійно зʼявляються нові гравці, які досягають висот на професійному футболі. Навіть в Австралії я мав змогу побачити вихованців динамівської академії", – заявив Торрес.

Нагадаємо, колумбієць перейшов у Динамо на правах вільного агента. Вінгер підписав із киянами контракт до літа 2028 року.

Попереднім клубом у кар’єрі 25-річного вінгера був австралійський Сентрал Кост Марінерс, кольори якого колумбієць захищав у 2023 – 2024 роках.

Динамо Київ Торрес

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