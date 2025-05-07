Торрес: Я дуже високої думки про академію Динамо

Колумбійський новачок Динамо Анхель Торрес поділився своєю думкою щодо молодіжної академії київського клубу.

Вінгера цитує пресслужба Динамо.

"Я чув про дитячу футбольну академію Динамо, я дуже високої думки про неї. Знаю, що у клубі дуже добре вибудована структура, хороші умови для юних талантів, тому постійно зʼявляються нові гравці, які досягають висот на професійному футболі. Навіть в Австралії я мав змогу побачити вихованців динамівської академії", – заявив Торрес.

Нагадаємо, колумбієць перейшов у Динамо на правах вільного агента. Вінгер підписав із киянами контракт до літа 2028 року.

Попереднім клубом у кар’єрі 25-річного вінгера був австралійський Сентрал Кост Марінерс, кольори якого колумбієць захищав у 2023 – 2024 роках.