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Торрес: Я хотів би залишитися в Динамо якнайдовше

Микола Дендак — 7 травня 2025, 14:18
Торрес: Я хотів би залишитися в Динамо якнайдовше
Анхель Торрес
ФК Динамо Київ

Колумбійський вінгер київського Динамо Анхель Торрес заявив, що хоче залишиться в столичному клубі якнайдовше. Футболіст також бажає допомогти "біло-синім" виграти УПЛ.

Слова гравця передає пресслужба клубу.

"Мені тут все дуже подобається. Дуже хороші враження від самої команди. Я хотів би тут залишитися якнайдовше. Коли я дізнався, що в мене є можливість перебратися до настільки іменитого клубу, я до цього відразу почав готуватися, зокрема почав вчити мову, почав спеціально тренуватися. Для мене це був шанс, за який я вхопився обома руками. Розумів, що це чудова можливість зробити крок уперед.

Ще рік тому були розмови пов’язані з Динамо. І вони тривали цілий рік. Але ці всі розмови, нарешті, в минулому. Тепер я в Києві і готовий демонструвати свої найкращі якості будучи гравцем цього великого клубу. Я давно стежив за культурою та історією Динамо. І я знав про третю зірочку. Тому хочу допомогти команді її взяти.

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Я збираюся себе віддати повністю київському клубу. І я хочу вже в цьому сезоні допомогти Динамо стати чемпіоном. Якщо подивитись наперед, бажаю боротися з "біло-синіми" за всі можливі титули. Хочу принести багато трофеїв найбільш титулованому українському клубу", – сказав Торрес.

Нагадаємо, нещодавно Динамо оголосило про підписання Торреса. Він перейшов на правах вільного агента. Попереднім клубом у кар’єрі 25-річного вінгера був австралійський Сентрал Кост Марінерс, кольори якого колумбієць захищав у 2023 – 2024 роках.

З 1 липня 2024 року Торрес знаходився у статусі вільного агента. Останнім часом гравець знаходився на перегляді в Динамо, що дозволило киянам оцінити його поточний стан.

Динамо намагалося підписати футболіста ще влітку 2024 року, проте тоді проти нього було порушено кримінальну справу у звинуваченні в зґвалтуванні. Нещодавно футболіста виправдали. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 300 тисяч євро.

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