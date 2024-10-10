Щенсний назвав гравця Барселони, який його здивував найбільше

Новачок Барселони Войцех Щенсний після перших тренувань із новою командою назвав гравця каталонців, який здивував його найбільше.

Слова польського голкіпера приводить Фабріціо Романо:

"Пау Кабарсі – гравець, який здивував мене найбільше. Я очікував, що він буде сучасним типом елегантного захисника з м’ячем, але м’якішим. Але коли ви бачите його вживу… Він взагалі не м’який і приймає дуже хороші рішення".

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.