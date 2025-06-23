Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Лідс оголосив про трансфер захисника Удінезе

Олександр Булава — 23 червня 2025, 19:41
Лідс оголосив про трансфер захисника Удінезе
Яка Бійол
ФК Лідс

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Лідс оформив перехід словенського захисника Яка Бійола.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав 5-річний контракт. Інші деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 22 млн євро.

У сезоні-2024/25 Бійол зіграв 37 матчів у всіх турнірах, двічі відзначившись забитими м'ячами та результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Хуніор Фірпо залишить Лідс заради повернення у свій рідний клуб.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лідс Футбольні трансфери Удінезе

Чемпіонат Англії, АПЛ

Власник Крістал Пелес та Ліона продав англійський клуб американському бізнесмену
Брайтон має намір підписати таланта Ліверпуля, який прагне покинути команду
Баварія придивляється до вінгерів Арсенала та Ліверпуля
Захисник Крістал Пелес зацікавив низку європейських топклубів
Миколенко отримає нового партнера по захисту в Евертоні

Останні новини