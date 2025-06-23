Лідс оголосив про трансфер захисника Удінезе

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Лідс оформив перехід словенського захисника Яка Бійола.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав 5-річний контракт. Інші деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 22 млн євро.

У сезоні-2024/25 Бійол зіграв 37 матчів у всіх турнірах, двічі відзначившись забитими м'ячами та результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Хуніор Фірпо залишить Лідс заради повернення у свій рідний клуб.