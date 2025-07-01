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Ноттінгем домовився про трансфер 20-річного Фофана

Олександр Булава — 1 липня 2025, 19:41
Ноттінгем домовився про трансфер 20-річного Фофана
Малік Фофана
Ліон

Ноттінгем Форест узгодив з Ліоном перехід 20-річного півзахисника Маліка Фофана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Однак, попри домовленість між клубами, наразі немає згоди самого гравця. Фофана очікує на пропозиції від клубів, які виступатимуть у Лізі чемпіонів.

Зазначається, що у підписанні півзахисника зацікавлений Челсі, а також Баварія та Наполі.

Фофана став гравцем Ліона у 2024 році, коли перейшов з Гента за 17 млн євро. У минулому сезоні зіграв 41 матч, у яких забив 11 голів та віддав 6 асистів.

Тransfermarkt оцінює футболіста у 30 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем може підписати колишнього капітана Ліверпуля.

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