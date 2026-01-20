Ліон підписав півзахисника молодіжної збірної Данії Нарті

20-річний атакувальний півзахисник Ноа Нарті став гравцем французького Ліона.

Про трансфер повідомляє офіційний сайт клубу.

За футболіста молодіжної збірної Данії U-21 французи виклали 7,5 мільйона євро. Також його вже колишній клуб Брондбю може отримати додаткові 2,5 мільйона у вигляді бонусів та 20% від перепродажу Нарті.

Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 8 мільйонів євро.

Контракт Нарті із Ліоном розрахований до кінця червня 2030 року.

Відзначимо, що до цього переходу Ноа виступав виключно у структурі Брондбю. За першу команди провів 71 матч, у яких відзначився 12 голами та стількома ж асистами.

Також за його спиною вже 20 ігор за молодіжку Данії.

Раніше повідомлялось, що Ліон продав флангового захисника Тео Барішича у хорватську Рієку.