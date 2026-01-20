Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліон підписав півзахисника молодіжної збірної Данії Нарті

Софія Кулай — 20 січня 2026, 11:33
Ліон підписав півзахисника молодіжної збірної Данії Нарті
Ноа Нарті
ФК Ліон

20-річний атакувальний півзахисник Ноа Нарті став гравцем французького Ліона.

Про трансфер повідомляє офіційний сайт клубу.

За футболіста молодіжної збірної Данії U-21 французи виклали 7,5 мільйона євро. Також його вже колишній клуб Брондбю може отримати додаткові 2,5 мільйона у вигляді бонусів та 20% від перепродажу Нарті.

Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 8 мільйонів євро.

Контракт Нарті із Ліоном розрахований до кінця червня 2030 року.

Відзначимо, що до цього переходу Ноа виступав виключно у структурі Брондбю. За першу команди провів 71 матч, у яких відзначився 12 голами та стількома ж асистами.

Також за його спиною вже 20 ігор за молодіжку Данії.

Раніше повідомлялось, що Ліон продав флангового захисника Тео Барішича у хорватську Рієку.

Читайте також :
Ювентус програв суд Роналду: скільки грошей винен клуб зірковому футболісту
Брондбю Ліон Футбольні трансфери

Ліон

Вольфсбург викупив контракт орендованого гравця Ліона
Ліон підпише бразильського нападника Реала
У віці 45 років помер ексфутболіст Ліона та збірної Того
Фонсека: В Україні я прожив найкращі роки свого життя
Ексзахисник Ліона та збірної Франції завершив кар'єру у 31 рік

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік