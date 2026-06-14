Німеччина та Кюрасао визначилися зі стартовими складами на матч 1 туру ЧС-2026 в групі Е

У неділю, 14 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Німеччини та Кюрасао.

Команди назвали стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 20:00 за київським часом.

Німеччина: Ноєр, Та, Шлоттербек, Браун, Кімміх, Павлович, Сане, Мусіала, Вірц, Нмеча, Гаверц.

Кюрасао: Ром, Обіспо, Флоранус, Л. Бакуна, Фонвілл, Базур, Ж. Бакуна, Комененсія, Чонг, Локадія, Хансен.

Гру на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні наживо в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Німеччина – Кюрасао за цим посиланням.

Нагадаємо, що у групі E також опинились збірні Еквадору та Кот-д'Івуару. Вони свій матч проведуть 15 червня о 2:00 за київським часом.