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Баварія слідкує за головною зіркою Атлетика

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 19:42
Баварія слідкує за головною зіркою Атлетика
Ніко Вільямс
Transfermarkt

Мюнхенська Баварія активно вивчає можливість трансферу вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Макс Еберль та Крістоф Фройд планують підсилити команду одним чи двома нападниками, але все залежатиме від ситуації із Сане та Гнабрі.

Очікується, що 22-річний футболіст матиме клаусулу у 60 мільйонів євро.

Цього сезону Вільямс зіграв у 23 матчах за свій клуб, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Transfermarkt оцінює іспанця у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Баварія у своєму останньому матчі розгромила РБ Лейпциг та продовжує лідирувати у чемпіонаті Німеччини.

Раніше повідомлялось, що "червоні" могли підписати Мудрика.

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