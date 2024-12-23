Баварія слідкує за головною зіркою Атлетика

Мюнхенська Баварія активно вивчає можливість трансферу вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🆕 FC Bayern are also monitoring Nico #Williams!



Max Eberl and Christoph Freund aim to strengthen their squad with one or two top-tier wingers next summer, depending on the situations of Sané, Gnabry, Coman, and Zaragoza.



The 22 y/o Spaniard from Athletic Bilbao is expected… pic.twitter.com/XqJvhnqcbM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 23, 2024

Макс Еберль та Крістоф Фройд планують підсилити команду одним чи двома нападниками, але все залежатиме від ситуації із Сане та Гнабрі.

Очікується, що 22-річний футболіст матиме клаусулу у 60 мільйонів євро.

Цього сезону Вільямс зіграв у 23 матчах за свій клуб, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Transfermarkt оцінює іспанця у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Баварія у своєму останньому матчі розгромила РБ Лейпциг та продовжує лідирувати у чемпіонаті Німеччини.

Раніше повідомлялось, що "червоні" могли підписати Мудрика.