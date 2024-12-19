Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія хотіла підписати Мудрика на початку року

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 13:15
Баварія хотіла підписати Мудрика на початку року
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик в січні 2024 року міг змінити клуб. Гравцем активно цікавилась Баварія.

Про це розповів інсайдер Фабріціо Романо.

Через травму Кінгслі Комана Баварія хотіла взяти Мудрика в оренду з правом викупу. Мюнхенці мали намір скористатись відсутністю регулярної ігрової практики в Михайла.

Цей трансфер був можливим, коли команду очолював Томас Тухель. Проте у підсумку Челсі відповів відмовою.

Наразі українського футболіста тимчасово відсторонено від футболу через позитивну допінг-пробу. У його пробій "А" виявили мельдоній (мілдронат).

Сам Мудрик вже прокоментував провалений допінг-тест заявивши, що ніколи не вживав заборонених препаратів навмисно.

У поточному сезоні вінгер зіграв у 15 матчах за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Чемпіон розповідав про можливі наслідки позитивної допінг-проби Мудрика.

Баварія Футбольні трансфери Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

Шацьких: Не розумію, як в організм Мудрика міг потрапити мельдоній
Ми довіряємо Михайлу, його кар'єра в Челсі ще не завершилася: Мареска відреагував на відсторонення Мудрика
Челсі знайшов заміну Мудрику в Манчестер Юнайтед
Сподіваюсь, Мудрик доведе свою невинність: Маркевич – про провалений допінг-тест українця
Мудрик найняв юридичну фірму для роботи над своєю справою: вона представляла інтереси Погба

Останні новини