Баварія хотіла підписати Мудрика на початку року

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик в січні 2024 року міг змінити клуб. Гравцем активно цікавилась Баварія.

Про це розповів інсайдер Фабріціо Романо.

Через травму Кінгслі Комана Баварія хотіла взяти Мудрика в оренду з правом викупу. Мюнхенці мали намір скористатись відсутністю регулярної ігрової практики в Михайла.

Цей трансфер був можливим, коли команду очолював Томас Тухель. Проте у підсумку Челсі відповів відмовою.

Наразі українського футболіста тимчасово відсторонено від футболу через позитивну допінг-пробу. У його пробій "А" виявили мельдоній (мілдронат).

Сам Мудрик вже прокоментував провалений допінг-тест заявивши, що ніколи не вживав заборонених препаратів навмисно.

У поточному сезоні вінгер зіграв у 15 матчах за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Чемпіон розповідав про можливі наслідки позитивної допінг-проби Мудрика.