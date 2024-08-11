Ювентус посилить склад лідером Фіорентини

Туринський Ювентус придбає лідера Фіорентини аргентинського вінгера Ніко Гонсалеса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

За його інформацією, "стара синьйора" візьме гравця в оренду з обов'язковим правом викупу за 30 млн евро. Ніко погодив з туринським клубом 5-річний контракт. Зарплата за сезон — 3,6 млн євро.

26-річний Гонсалес виступає за "фіалок" з 2022 року. За цей час він допоміг команді двічі вийти у фінал Ліги конференцій.

Фіорентина придбала його у німецького Штутгарта за 24,5 млн евро. На рахунку Ніко 5 голів у 39 поєдинках за збірну Аргентини.