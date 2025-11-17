Німецький форвард хоче покинути Вест Гем
Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг має намір покинути англійський клуб у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що карʼєра 32-річного німця в лондонській команді завершена. Наразі форвард веде переговори з декількома клубами і не тільки.
Зазначимо, що Фюллькруг став гравцем Вест Гема влітку, коли за 30 млн євро перейшов з дортмундської Боруссії. У поточному сезоні він провів 7 матчів без результативних дій.
