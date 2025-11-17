Німецький форвард хоче покинути Вест Гем

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг має намір покинути англійський клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що карʼєра 32-річного німця в лондонській команді завершена. Наразі форвард веде переговори з декількома клубами і не тільки.

🚨🇩🇪 Niclas Füllkrug, set to leave West Ham in January as his chapter at the club is over.



Talks have started with German clubs and not only. pic.twitter.com/plKgZDH8em — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025

Зазначимо, що Фюллькруг став гравцем Вест Гема влітку, коли за 30 млн євро перейшов з дортмундської Боруссії. У поточному сезоні він провів 7 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем хоче під час січневого трансферного вікна орендувати одразу двох гравців Манчестер Юнайтед.