Німецький форвард хоче покинути Вест Гем

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 14:17
Ніклас Фюллькруг
Вест Гем

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг має намір покинути англійський клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що карʼєра 32-річного німця в лондонській команді завершена. Наразі форвард веде переговори з декількома клубами і не тільки.

Зазначимо, що Фюллькруг став гравцем Вест Гема влітку, коли за 30 млн євро перейшов з дортмундської Боруссії. У поточному сезоні він провів 7 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем хоче під час січневого трансферного вікна орендувати одразу двох гравців Манчестер Юнайтед.

