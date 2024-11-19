Збірна України U-19 зіграє з Нідерландами у вирішальному матчі першого етапу кваліфікації Євро-2025

У вівторок, 19 листопада, збірна України U-19 проведе матч проти однолітків з Нідерландів у межах кваліфікації на Євро-2025.

Гра відбудеться у нідерландському місті Вендам, де проходять всі матчі групи "синьо-жовтих". Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом. Українці достроково втратили шанси на вихід в еліт-раунд відбору через поразку від Казахстану та програш Словенії.

Відбір на Євро-2025 U-19

3 тур, 19 листопада

Нідерланди – Україна

Пряма трансляція:

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Назар Макаренко (Олександрія), Маркіян Бакус (Рух Львів).

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (усі — Динамо Київ), Владислав Шершень (Колос Ковалівка), Данієль Вернаттус, Кирило Дігтярь (обидва — Металіст Харків), Олександр Гавриленко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко (обидва — Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Олександр Пшеничнюк (Чорноморець Одеса), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед, Англія), Максим Лень (Фортуна, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Ломага (Шахтар Донецьк).