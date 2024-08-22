Шовковський: Я незадоволений грою і діями арбітра

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський незадоволений діями арбітра матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Про це він розповів у післяматчевому коментарі для MEGOGO.

"Безумовно, я незадоволений грою і, в певному сенсі, незадоволений діями арбітра. Там був стовідсотковий фол на Ярмоленку. Якщо не пенальті, то принаймні дуже небезпечний штрафний. Ми створили багато моментів, щоб забити, але, на жаль, гра складається саме з голів, а не зі створених моментів. У нас ще є наступна гра, і будемо готуватися до неї. Протистояння ще не закінчено", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою Зальцбурга. Віцечемпіон України поступився з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.

Зауважимо, що найкращим гравцем зустрічі став півзахисник киян Микола Шапаренко.