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Неймара в Аль-Хілялі може замінити інший зірковий бразилець

Андрій Яросименко — 13 жовтня, 15:19
Неймара в Аль-Хілялі може замінити інший зірковий бразилець
Вінісіус Жуніор
Getty images

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор може замінити Неймара у саудівського Аль-Хілялі.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу планує замінити свого травмованого зіркового гравця на його земляка з Реала, який вже давно не проти перейти у чемпіонат Саудівської Аравії.

Вінісіус може замінити Неймара, який наразі відновлюється від травми хрестоподібних зв'язок коліна, яку він отримав граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026. Напередодні головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш розповів, що Неймар не зіграє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше з'являлась інформація, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) поспілкувалися з представниками Вінісіуса та обговорили річну зарплату до 382,5 мільйонів доларів.

Така зарплата зробить бразильця найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Наразі цей статус належить Кріштіану Роналду (260 млн доларів), який також виступає в аравійському клубі.

Аль-Хіляль Неймар Реал Мадрид Саудівська Аравія Вінісіус Жуніор

Аль-Хіляль

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