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Неймар оцінив імовірність переходу в Корінтіанс

Олег Дідух — 24 грудня 2024, 17:27
Неймар оцінив імовірність переходу в Корінтіанс
Неймар
Getty Images

Зірковий форвард Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар заявив, що не перейде в Корінтіанс через повагу до свого рідного клубу, Сантоса.

32-річного бразильця цитує Goal.com.

"Сантос – найвеличніший клуб світу. Величніший за всіх. Він подарував світу короля футболу, Пеле, та принца – Неймара.

Я дуже поважаю Корінтіанс, але я повинен поважати Сантос. Це моя улюблена команда", – заявив нападник.

Контракт бразильця з Аль-Хілялем діє до літа 2025 року, сторони не зацікавлені у продовженні угоди. Пріоритетним варіантом продовження кар’єри для форварда є Інтер Маямі, де виступають його колишні партнери по команді – Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс і Жорді Альба.

Неймар є вихованцем Сантоса. За першу команду виступав у 2009 – 2013 роках, після чого перейшов у Барселону.

Аль-Хіляль Корінтіанс Неймар Сантос

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