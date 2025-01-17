Неймар: У ПСЖ мені завадило моє его
Неймар
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Нападник Аль-Хіляля Неймар розповів, що завадило йому повністю розкритись у ПСЖ.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Що пішло не так у Парижі? Его, моє его. Мати його – це добре, треба бути впевнений у тому, що ти – найкращий. Втім, не слід забувати, що ти не один на полі.
Сьогодні без допомоги партнерів по команді неможливо щось виграти", – розповів бразилець.
Нагадаємо, Неймар протягом шести років виступав за французький ПСЖ. Разом зі столичним клубом він п'ять разів ставав чемпіоном Франції, чотири рази вигравав Суперкубок Франції, три рази – Кубок Франції, та двічі – Кубок ліги.
У сезоні-2024/25 форвард зіграв всього два матчі за свій клуб, здебільшого лікуючись від травм.
Раніше повідомлялось про інтерес до Неймара з боку клубу МЛС.