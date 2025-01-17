Неймар: У ПСЖ мені завадило моє его

Нападник Аль-Хіляля Неймар розповів, що завадило йому повністю розкритись у ПСЖ.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Що пішло не так у Парижі? Его, моє его. Мати його – це добре, треба бути впевнений у тому, що ти – найкращий. Втім, не слід забувати, що ти не один на полі.

Сьогодні без допомоги партнерів по команді неможливо щось виграти", – розповів бразилець.

🚨 Neymar tells Romário: “What went wrong at PSG? Ego. Ego”.



“I think having an ego is good, thinking you’re the best… but, you have realize to don’t play by yourself”.



“Nowadays if not everyone helps, it’s impossible to win something”. pic.twitter.com/luQrVngWoP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

Нагадаємо, Неймар протягом шести років виступав за французький ПСЖ. Разом зі столичним клубом він п'ять разів ставав чемпіоном Франції, чотири рази вигравав Суперкубок Франції, три рази – Кубок Франції, та двічі – Кубок ліги.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв всього два матчі за свій клуб, здебільшого лікуючись від травм.

Раніше повідомлялось про інтерес до Неймара з боку клубу МЛС.