Неймар вийшов на ринг під час вечору боксу у Саудівській Аравії

Нападник Аль-Хіляля Неймар завітав на вечір боксу у Саудівській Аравії. Бразильському футболісту вдалося навіть вийти на ринг після одного з боїв.

Чемпіон IBF у середній вазі Кріс Юбенк-молодший здобув перемогу над поляком Камілом Шереметою, після чого відбулася незапланована битва поглядів.

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Британський боксер Конор Бенн вийшов на ринг разом із Неймаром, який спостерігав за словесною сутичкою. Також футболіст виступив перекладачем для Юбенка, який не розумів деяких фраз.

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Нагадаємо, цього сезону Неймар ще не виходив на поле. Виною всьому важке ушкодження через яке він тільки нещодавно приступив до повноцінних тренувань.

Контракт 32-річного бразильця із саудівським клубом розрахований до літа 2025 року.