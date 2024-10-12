Неймар вийшов на ринг під час вечору боксу у Саудівській Аравії
Нападник Аль-Хіляля Неймар завітав на вечір боксу у Саудівській Аравії. Бразильському футболісту вдалося навіть вийти на ринг після одного з боїв.
Чемпіон IBF у середній вазі Кріс Юбенк-молодший здобув перемогу над поляком Камілом Шереметою, після чого відбулася незапланована битва поглядів.
Британський боксер Конор Бенн вийшов на ринг разом із Неймаром, який спостерігав за словесною сутичкою. Також футболіст виступив перекладачем для Юбенка, який не розумів деяких фраз.
Нагадаємо, цього сезону Неймар ще не виходив на поле. Виною всьому важке ушкодження через яке він тільки нещодавно приступив до повноцінних тренувань.
Контракт 32-річного бразильця із саудівським клубом розрахований до літа 2025 року.