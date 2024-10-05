Примха за 7 млн фунтів: Неймар планує придбати приватний острів

Нападник Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар планує придбати приватний острів Джапао, який розташований біля портового містечка Ангра-дус-Рейс у штаті Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє The Sun.

Острів площею 6 акрів має власний пляж, основну віллу в індонезійському стилі, три бунгало з видом на море та ставок із коропами. До Джапао можна дістатися лише на човні або вертольоті, а політ із Ріо-де-Жанейро займає 35 хвилин.

The Sun

The Sun

The Sun

Неймар зацікавився покупкою після того, як власник знизив ціну на понад 3 мільйони фунтів. Тепер вартість такого задоволення складає лише 7 млн. Футболіст разом із шейхом Мухаммадом Бінгхатті орендували острів на "тест-драйв", заплативши понад 40 тисяч фунтів.

The Sun

The Sun

Зазначимо, це не перша елітна нерухомість Неймара. Нападник також володіє розкішним маєтком у Мангарібі та палацом у районі Альфавіль поблизу Сан-Паулу.

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Нагадаємо, цього сезону 32-річний бразилець ще не виходив на поле через важку травму. Гравець лише нещодавно відновив тренування.