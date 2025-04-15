Неймар залишився без тренера: Сантос звільнив Кайшиньйо через три тури від початку чемпіонату
Неймар
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Сантос оголосив про звільнення головного тренера Педро Кайшиньйо через три тури від початку чемпіонату Бразилії.
Про це повідомила пресслужба "риб".
Фахівець очолив клуб взимку 2025 року. За перші три матчі кампанії Сантос програв Флуміненсе та Васку да Гамі, а також зіграв внічию з Баією.
Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Сезара Сампайо.
Зазначимо, що у складі Сантоса грає ексфутболіст ПСЖ та Барселони Неймар. Вінгер приєднався до рідного клубу взимку, залишивши Аль-Хіляль на правах вільного агента.
Раніше зірковий гравець Сантоса спрогнозував переможця Ліги чемпіонів-2024/25.