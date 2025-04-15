Неймар залишився без тренера: Сантос звільнив Кайшиньйо через три тури від початку чемпіонату

Сантос оголосив про звільнення головного тренера Педро Кайшиньйо через три тури від початку чемпіонату Бразилії.

Про це повідомила пресслужба "риб".

Фахівець очолив клуб взимку 2025 року. За перші три матчі кампанії Сантос програв Флуміненсе та Васку да Гамі, а також зіграв внічию з Баією.

O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o Clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar técnico César… pic.twitter.com/qaAoMMheI5 — Santos FC (@SantosFC) April 14, 2025

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Сезара Сампайо.

Зазначимо, що у складі Сантоса грає ексфутболіст ПСЖ та Барселони Неймар. Вінгер приєднався до рідного клубу взимку, залишивши Аль-Хіляль на правах вільного агента.

Раніше зірковий гравець Сантоса спрогнозував переможця Ліги чемпіонів-2024/25.