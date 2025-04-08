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Неймар спрогнозував переможця Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 8 квітня 2025, 21:56
Неймар спрогнозував переможця Ліги чемпіонів
Неймар
Getty images

Нападника Сантоса Неймар назвав клуби, які виграють чвертьфінальні пари та назвав переможця Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це гравець розповів у коментарі

Бразильський форвард впевнений, що мадридський Реал виявиться сильнішим за лондонський Арсенал, а Барселона пройде Боруссію Дортмунд.

В інших парах Баварія переможе Інтер, а ПСЖ – Астон Віллу.

Щодо переможця турніру, то ним стане Барселона.

Раніше повідомлялося, що Неймар склав список клубів, у яких він має намір продовжити кар'єру за підсумками сезону-2024/25 і першою є каталонська Барселона.

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Нагадаємо, що бразилець приєднався до Сантоса лише цієї зими й встиг зіграти 7 матчі, відзначившись трьома голами та трьома асистами.

Барселона Неймар Ліга чемпіонів-2024/25

Неймар

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