Неймар спрогнозував переможця Ліги чемпіонів
Неймар
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Нападника Сантоса Неймар назвав клуби, які виграють чвертьфінальні пари та назвав переможця Ліги чемпіонів-2024/25.
Про це гравець розповів у коментарі
Бразильський форвард впевнений, що мадридський Реал виявиться сильнішим за лондонський Арсенал, а Барселона пройде Боруссію Дортмунд.
В інших парах Баварія переможе Інтер, а ПСЖ – Астон Віллу.
Щодо переможця турніру, то ним стане Барселона.
Раніше повідомлялося, що Неймар склав список клубів, у яких він має намір продовжити кар'єру за підсумками сезону-2024/25 і першою є каталонська Барселона.
Нагадаємо, що бразилець приєднався до Сантоса лише цієї зими й встиг зіграти 7 матчі, відзначившись трьома голами та трьома асистами.