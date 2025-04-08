Неймар спрогнозував переможця Ліги чемпіонів

Нападника Сантоса Неймар назвав клуби, які виграють чвертьфінальні пари та назвав переможця Ліги чемпіонів-2024/25.

Про це гравець розповів у коментарі

Бразильський форвард впевнений, що мадридський Реал виявиться сильнішим за лондонський Арсенал, а Барселона пройде Боруссію Дортмунд.

В інших парах Баварія переможе Інтер, а ПСЖ – Астон Віллу.

Щодо переможця турніру, то ним стане Барселона.

Os palpites de @neymarjr pra Champions League… 🏆👀 pic.twitter.com/RI5LXNpiJ3 — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) April 8, 2025

Раніше повідомлялося, що Неймар склав список клубів, у яких він має намір продовжити кар'єру за підсумками сезону-2024/25 і першою є каталонська Барселона.

Читайте також : Фото Неймар відповів на чутки про весілля з Бруною Б'янкарді на тлі скандалу зі зрадою

Нагадаємо, що бразилець приєднався до Сантоса лише цієї зими й встиг зіграти 7 матчі, відзначившись трьома голами та трьома асистами.