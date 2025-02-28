Неймар розповів, чому не перейшов у Реал у 2013 році
Неймар
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Зірковий бразильський форвард Сантоса Неймар розповів про те, чому в 2013 році вирішив перейти у Барселону, а не в мадридський Реал.
Нападника цитує Фабріціо Романо.
"Реал запропонував мені пустий чек, вони сказали мені, що я можу отримати все, що захочу. Але моє серце хотіло в Барселону.
Я би заробив утричі більше грошей у Реалі. Я завжди подобався Флорентіно Пересу. Але Роналдіньо грав у Барселоні, і я хотів пограти з Ліонелем Мессі", – зізнався нападник збірної Бразилії.
Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів. Раніше повідомлялося про те, що бразилець хоче повернутися в каталонський клуб.