Неймар розповів, чому не перейшов у Реал у 2013 році

Зірковий бразильський форвард Сантоса Неймар розповів про те, чому в 2013 році вирішив перейти у Барселону, а не в мадридський Реал.

Нападника цитує Фабріціо Романо.

"Реал запропонував мені пустий чек, вони сказали мені, що я можу отримати все, що захочу. Але моє серце хотіло в Барселону. Я би заробив утричі більше грошей у Реалі. Я завжди подобався Флорентіно Пересу. Але Роналдіньо грав у Барселоні, і я хотів пограти з Ліонелем Мессі", – зізнався нападник збірної Бразилії.

🚨🇧🇷 Neymar: “Real Madrid’s offer was a blank check, they told me I can have whatever I want... but I wanted Barça with my heart”, told @Podpah.



“I’d have made 3x more money at Real Madrid. Florentino always liked me. But Ronaldinho played there and I wanted to play with Messi”. pic.twitter.com/wfelgmK0Ri — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2025

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів. Раніше повідомлялося про те, що бразилець хоче повернутися в каталонський клуб.