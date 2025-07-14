Іграшка за понад 1,3 млн євро: Неймар придбав собі точну копію супергеройського авто

Неймар вкотре довів, що вміє жити на повну, цього разу бразильський футбольний маестро став володарем справжньої іграшки для дорослих.

Нападник Сантоса і збірної Бразилії придбав точну репліку Бетмобіля, яка вартує понад 1,3 мільйона євро.

Унікальне авто створене бразильським дизайнером Адемаром Кабралом, який уже здобув славу завдяки своїм фантастичним проєктам. Бетмобіль оснащено потужним V8-двигуном і має до 500 кінських сил, що робить його справжнім монстром на колесах.

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Але є один нюанс – ця машина не призначена для звичайних доріг. Вона не має реєстрації і може використовуватися лише на приватній території.

Цілком можливо, що Неймар використовуватиме свою нову іграшку на приватному ранчо чи у власному автопарку для особливих вечірок і фотосесій.

Нагадаємо, бразилець давно славиться своєю любовʼю до дорогих авто. Нещодавно футболіст придбав ексклюзивну Ferrari Purosangue за понад 1 мільйон фунтів.