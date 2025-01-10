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Інтер Маямі та Сантос зацікавлений у трансфері Неймара

Олександр Булава — 10 січня 2025, 12:42
Інтер Маямі та Сантос зацікавлений у трансфері Неймара
Неймар
Getty Images

Вінгер Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар зацікавив Інтер Маямі та бразильський Сантос.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт бразильця з Аль-Хілялем діє до літа 2025 року, сторони не зацікавлені у продовженні угоди. Тож ситуацією намагатимуться скористатися Інтер Маямі та Сантос. Нещодавно сам гравець заявив про зацікавленість відродити тріо з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, які наразі виступають за американський клуб.

Через травми нападник у поточному сезоні провів лише 2 матчі за Аль-Хіляль, сумарно провівши на полі лише 42 хвилини. Результативними діями не відзначився.

Раніше Неймар відповів на питання, чи планує він зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

Інтер Маямі Неймар Сантос

Інтер Маямі

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