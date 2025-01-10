Інтер Маямі та Сантос зацікавлений у трансфері Неймара

Вінгер Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар зацікавив Інтер Маямі та бразильський Сантос.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт бразильця з Аль-Хілялем діє до літа 2025 року, сторони не зацікавлені у продовженні угоди. Тож ситуацією намагатимуться скористатися Інтер Маямі та Сантос. Нещодавно сам гравець заявив про зацікавленість відродити тріо з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, які наразі виступають за американський клуб.

Через травми нападник у поточному сезоні провів лише 2 матчі за Аль-Хіляль, сумарно провівши на полі лише 42 хвилини. Результативними діями не відзначився.

Раніше Неймар відповів на питання, чи планує він зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.