Неймар пропустить матчі збірної Бразилії

Зірковий бразильський форвард Неймар, який наразі виступає за саудівський Аль-Хіляль, пропустить листопадові матчі національної команди.

Про це повідомляє Globo.

Футболіст разом із тренерським штабом збірної вирішили, що він не буде викликаний на матчі відбору ЧС-2026 проти Венесуели та Уругваю, які відбудуться 14 та 20 листопада відповідно.

Гравець наразі буде набирати форму у чемпіонаті Саудівської Аравії, його повернення в збірну заплановане на 2025 рік – у березневих іграх з Колумбією та Аргентиною.

Нагадаємо, 32-річний нападник нещодавно вперше за понад рік зіграв в офіційному матчі. Неймар вийшов на заміну в матчі третього туру Ліги чемпіонів Азії з Аль-Айном.

Попереднього разу Неймар з’являвся на полі в офіційному матчі 18 жовтня 2023 року в складі збірної Бразилії у матчу відбору на ЧС-2026 проти Уругваю (поразка 0:2). У тому матчі він зазнав розриву хрестоподібних зв’язок коліна та меніска.