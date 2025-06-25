Неймар: Продовження контракту? Я пішов за своїм серцем

Зірковий форвард збірної Бразилії Неймар прокоментував продовження контракту із Сантосом.

Нападника цитує O Globo.

"Прийняв рішення і пішов за своїм серцем. Сантос — це не просто моя команда, це мій дім, моє коріння, моя історія і моє життя.

Тут я був хлопчиком, який став чоловіком, і тут мене по-справжньому люблять. Тут я можу бути собою, по-справжньому щасливим. І саме тут я хочу здійснити мрії, які ще залишились у моїй кар'єрі. І ніщо мене не зупинить. Я йду, я повертаюся, і я залишаюся. Там, де все почалося і де ніколи не закінчиться", – заявив бразилець.